حركة الشباب تهاجم قاعدتين للجيش الصومالي

هاجم مقاتلون من حركة الشباب الإسلامية السبت، قاعدتين عسكريتين رئيسيتين للجيش الصومالي، وفجّروا سيارات مفخخة فيهما قبل الانخراط في تبادل إطلاق نار كثيف مع الجنود، وفق ما أفاد مسؤول في الجيش وشهود. واستهدف الهجومان في منطقة شابيلي السفلى الجنوبية، قاعدتين للجيش في بلدتي أوديغلي وباريري، اللتين تبعدان 30 كيلومترا عن بعضهما البعض. وتعد القاعدتان بمثابة مركزين متقدمين في القتال ضد الحركة المتطرفة. وقال قائد الجيش الصومالي الجنرال أودوا يوسف راغي «حاول المعتدون الهجوم لكن بفضل جنودنا الشجعان، الذين كانوا على دراية بحيلهم، تم دحر المهاجمين وتناثرت أجساد جرحاهم وقتلاهم في المكان». وأضاف «قوات الجيش لا تزال تلاحق بقية المهاجمين، وقد أحكم الجيش الصومالي السيطرة على الموقعين المتنازع عليهما». وأفاد شهود في أوديغلي التي تضم القاعدة العسكرية الأكبر، أن الجنود الصوماليين صدوا المهاجمين بعد نحو ساعة من القتال العنيف.



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