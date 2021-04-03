مقتل 4 جنود من قوات حفظ السلام في مالي

أدانت البحرين الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قاعدة قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة في مدينة أغلهوك بجمهورية مالي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من جنود البعثة. مجددةً موقف مملكة البحرين الثابت والرافض، لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب، وكل من يدعمه أو يموله. حيث قتل 4 جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وأصيب 19 آخرون بجروح، إثر هجوم مسلح استهدف معسكرهم بمدينة أغلهوك، بمنطقة كيدال شمال مالي. وأفاد بيان صادر عن البعثة الأممية في مالي «مينوسما» أن المهاجمين تكبدوا خسائر فادحة، وتركوا عددًا من ضحاياهم القتلى في موقع الهجوم، مشيرًا إلى أنه تم إرسال طائرات مروحية إلى موقع الهجوم لإجلاء الجرحى من المعسكر، الذي يضم في الغالب جنود حفظ سلام تشاديين.



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