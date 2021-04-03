التحالف يدمر زورقا حوثيا مفخخا بالصليف

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد يتبع لميليشيات الحوثي بالصليف. وقال التلفزيون السعودي، إن التحالف بقيادة السعودية ”أحبط هجوما وشيكا للحوثيين، حيث دمر زورقا ملغوما في جنوب البحر الأحمر“. وأشار التحالف إلى أن ”الميليشيات تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة“. مؤكدا ”استمرار تهديد الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية“.



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