"لا أحد فوق القانون".. الأردن: الجيش يعلن اعتقال عدد من المسؤولين السابقين

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتقلت السلطات الأردنية، اليوم السبت، عدد من المسؤولين بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله.

وقالت قناة "سي إن إن"، إن "السلطات الأردنية اعتقلت الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين "لأسبابٍ أمنيّة".

ونقلت عن وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر أمني قوله، "إن الاعتقالات تأتي بعد "متابعة أمنية حثيثة"، موضحًا أن "التحقيق في الموضوع جارٍ".

ولم توفر وكالة بترا أي معلومات تفصيلية حول حقيقة ما يجري.

ولاحقا، نقلت وكالة بترا عن مصدر مطلع قوله إن "صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام".

على ذات الوتيرة، نقلت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية عن مصدر قوله إن ولي العهد السابق "الأمير حمزة بن الحسين ليس موقوفا".

وأشارت قناة "المملكة" الرسمية إلى أن باسم إبراهيم عوض الله، الذي ولد في عمان عام 1964، سبق أن تولى منصب وزير التخطيط ووزير المالية، وعمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي. كما شغل عوض الله منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية.

إلى ذلك قال الجيش الأردني، إنه لم يتم اعتقال الأمير حمزة بن الحسين (الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني)، لكنه أكد أنه طُلب من الأخير التوقف عما وصفه بتحركات ونشاطات توظَّف لاستهداف أمن واستقرار الأردن.



جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء ركن يوسف الحنيطي، وأشار إلى أن الطلب الذي قُدم للأمير حمزة، جاء "في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتُقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون"، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.



كما أكد رئيس هيئة الأركان أن "كل الإجراءات التي اتُّخذت تمت في إطار القانون، وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها"، مشدّداً على أنه "لا أحد فوق القانون، وأن أمن الأردن واستقراره يتقدمان على أي اعتبار".



المصدر: وكالات