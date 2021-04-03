4.34 مليون شخص استفادوا من التلقيح في المملكة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، في نشرة كورونا اليومية، إنه تم تلقيح 4 ملايين و348 ألفا و 995 شخصا ضد “كوفيد-19” في المغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم، فيما تلقى 3 ملايين و891 ألفا و875 شخصا الجرعة الثانية.

وحملة التلقيح انطلقت، قبل نحو عشرة أسابيع، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، إذ كانت قد بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية، والمسنين، على أن تعمم لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.