هل يفرض المغرب حجرا صحيا؟ هذا رد مصدر حكومي

جدة - عبدالحي حسين - أدى وصف الحكومة في مجلسها الأسبوعي الأخير للوضعية الوبائية بالمقلقة، ومواصلة مشاوراتها مع اللجنة العلمية الوطنية ومع جميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، (أدى ذلك) إلى تزايد التساؤلات والتكهنات حول إمكانية تطبيق حجر صحي شامل.

وأكد مسؤول حكومي لموقع “اليوم 24” أن لا أحد يمتلك تصورا واضحا حول ما ستكون عليه الأمور خلال شهر رمضان، أو في غيره، بسبب تذبذب المعطيات المتعلقة بانتشار وباء كورونا المستجد، وسرعة المتغيرات المرتبطة بهذه الوضعية.

وقدم ذات المصدر نماذج لدول أجنبية كفرنسا والسعودية وقطر وتركيا، التي اجتاحتها موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ما أدى بها إلى اتخاذ تدابير صارمة، كان أكثرها حدة قيام فرنسا بفرض حجر صحي شامل على كامل التراب الفرنسي.

وفي جوابه حول إمكانية تطبيق حجر صحي شامل في المغرب، بتدابير مشددة ، استبعد مصدر “اليوم 24” الأمر، مؤكدا أن الدولة لن تستطيع تحمل كلفة مالية لمرحلة جديدة من الحجر الصحي، إضافة إلى ما أحرزه المغرب من تقدم معترف به دوليا في حملة التلقيح ضد الوباء، إلا أن ذلك، يضيف المصدر، لا يعني أبدا عدم الابقاء على كل الخيارات مفتوحة، للتعامل مع تطورات الوضعية الوبائية.