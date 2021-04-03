مرشح رئاسي ايراني يدعو الى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا

وقال مطهري، البالغ 63 عاما من عمره، في كلمة انتخابية ألقاها اليوم السبت: "بإمكاننا أن نتمتع بلوبي قوي داخل الكونغرس الأمريكي لو أصبحت علاقاتنا اعتيادية".

وتابع: "الأصل عند البعض في الداخل هو الوقوف بوجه أمريكا حتى تدميرها... نحن ارتكبنا الكثير من الأخطاء في العلاقة مع واشنطن.. لو أصبحت رئيسا للجمهورية سأحسن العلاقات مع أمريكا".