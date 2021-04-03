الكشف عن تسريب بيانات نصف مليار مشترك على فيسبوك

وشملت التسريبات بحسب الموقع 106 دول و32 مليون مشترك من الولايات المتحدة و11 مستخدم من بريطانيا و6 ملايين من الهند.

وهذه آخر فضيحة يكشف النقاب عنها تتعلق بفيسبوك، إذ سبق أن تعرضت للعديد من الفضائح، ففي وقت سابق، تعرضت شركة "فيسبوك" لفضيحة جديدة حاولت احتوائها بالاستغناء عن خدمات المتسبب بها، حسبما كشفت تقارير صحفية.

وتتعلق الأزمة بموظف في الشركة العملاقة، تلقى رشوة بآلاف الدولارات مقابل استعادة حساب "محظور"، لتتوالى بذلك فضائح الشبكة الاجتماعية الأوسع انتشارا، خلال الآونة الأخيرة.



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الموظف، الذي لم يكشف اسمه، كان يعمل في مكتب "فيسبوك" بولاية تكساس الأميركية، فيما أكدت الشركة صحة التقارير الواردة، وقالت إنه تم فصل الموظف بسبب "قبوله رشوة نقدية من إحدى وكالات التسويق المشبوهة".