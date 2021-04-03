الأردن: الأمير حمزة ليس موقوفاً وطُلب منه التوقف عن تحركات

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن "الأمير حمزة ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام".

بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم السبت أنه "طُلب من الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".



وكانت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية ذكرت اليوم السبت أن "السلطات الأردنية تعتقل الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بسبب ما قالت إنه تهديد لاستقرار البلاد".

وكان مصدر أمني في الأردن أفاد، اليوم السبت، اعتقال كل من الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض وآخرين، لأسباب وصفها بالأمنية.