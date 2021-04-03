اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

شنت الأجهزة الأمنية الأردنية اليوم السبت، حملة اعتقالات طالت مسؤولين وعسكريين، فيما تداول ناشطون أن الحملة استهدفت مقربين ومرافقين للأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية ”بترا“ اليوم السبت، أن ”الأجهزة الأمنية اعتقلت الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله إضافة إلى آخرين“.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن ”الاعتقالات جاءت لأسباب أمنية بعد متابعة حثيثة“، مشيرا إلى أن ”التحقيق في الموضوع لا يزال جاريا“.

ولم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل حول حملة الاعتقالات، التي شكلت مفاجأة للرأي العام.

وباسم عوض الله هو رئيس الديوان الملكي الأسبق، الذي تولى منصبه بين عامي 2007 و2008، فيما الشريف حسن بن زيد يشغل منصب مدير مكتب الأمير علي بن الحسين.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم اعتقال، ياسر المجالي، مدير مكتب الأمير حمزة بعد مداهمة منزله جنوبي الأردن.

وأشار الناشطون كذلك إلى اعتقال 4 من حرس الأمير، مشيرين إلى أن الحملة جاءت بعد اجتماع الأخير بعدد من شيوخ العشائر جنوبي الأردن.

من جهته، قال موقع ”عمون“ الإخباري المحلي إن ”اعتقال باسم عوض الله جاء على خلفية علاقات مشبوهة واستغلال مجلس القدس للتطوير والتنمية لشراء اراض لصالح اليهود“.