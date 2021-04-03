خطاب تحريضي واستهداف حوثي ممنهج للنازحين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الحكومة اليمنية إدانتها واستنكارها للاستهداف الممنهج من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لمخيمات النازحين والمدنيين بمأرب.

واستنكرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية خطاب ميليشيات الحوثي التحريضي ضد النازحين، واعتبرت في بيان، أن ذلك الخطاب دليل على أن الاعتداء على المدنيين، بمن فيهم النازحون، سلوك مقر من قبل الميليشيات وليست مجرد أخطاء، وفق وسائل إعلام محلية.

وأشارت إلى أنها تتابع بقلق بالغ القصف الصاروخي والمدفعي المتكرر الذي تشنه ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب، مصحوبا بخطاب تحريضي إرهابي ضد النازحين في محاولة خطيرة تكشف النية المسبقة لتصعيد جرائمها ضد النازحين، وتؤكد ضلوعها في جرائم القصف السابقة.

إلى ذلك أوضحت أنها رصدت خلال الأيام الماضية قيام ميليشيات الحوثي بقصف مخيمات السويداء والميل والخير وتواصل بالصواريخ والقذائف، الأمر الذي أدى إلى جرح عدد من النساء وتدمير أكثر من 30 خيمة، تبعه تبني خطاب خطير شاركت فيه قيادات الميليشيات، وعلى رأسها الناطق باسمها محمد عبدالسلام ضد النازحين في المخيمات، والتي تدار بإشراف مباشر من وحدة النازحين والمنظمات الإنسانية على رأسها منظمات الأمم المتحدة.

ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن جوقت، إلى تحمل مسؤوليتهم في حماية أكثر من مليونين و200 ألف نازح يتعرضون للقصف الحوثي اليومي والتحريض الإرهابي الممنهج، واتخاذ مواقف حازمة حيال هذه الجرائم التي فاقمها الصمت والتغاضي الدولي تجاهها.

وفي السياق استنكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، حملة التحريض الممنهجة التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية وقياداتها على مخيمات النازحين في المحافظة.

ميدانيا، لقي 7 قناصة حوثيين مصرعهم على يد وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة بجبهات الساحل الغربي خلال الأربعة الأيام الماضية، وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران زرعت دفعة قناصة جديدة بين المزارع الواقعة على خط زبيد لاستهداف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وذلك بعد تساقط دفعات سابقة.

وأشار المركز لأن وحدة مكافحة القناصة حيدت 7 من قناصة الميليشيات بعد رصد دقيق لمواقع تمركزهم أثناء استهدافهم قرى ومزارع المواطنين ومحاولاتهم استهداف مواقع الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين منطقة الجبلية.

من جهة أخرى قالت الأمم المتحدة، «إن البيانات الرسمية اليمنية عن إصابات وضحايا فيروس كورونا لا تعكس الواقع الحقيقي». وأوضحت منسقية الشؤون الانسانية في اليمن التابعة للأمم المتحدة «أوتشا»، في تويتر، أن «البيانات الرسمية لا تعكس الانتشار الحقيقي لفيروس كورونا (كوفيد 19) في اليمن.

مشاهدات يمنية:

