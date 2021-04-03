شكرا لقرائتكم خبر باباجان لإردوغان: دفعت الأتراك للأكل من القمامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طلب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض علي باباجان، من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاعتذار للشعب التركي بسبب تحميلهم أخطاء القرارات التي يتخذها بدون دراسة.

وقال في تصريح نقلته صحيفة (زمان) التركية، خلال المؤتمر الإقليمي الأول لحزبه بولاية هكاري «إذا كانوا يريدون البدء في حل مشاكل هذا البلد، إذا كانوا يريدون فعل شيء مفيد لهذا البلد، فليبدأوا بالاعتذار أمام هذا الشعب، صدقوني سيكون الأمر فعالا جدا، أخبروا هذه الأمة أنكم على دراية بأخطائكم».

وأضاف «أعتذر لشعبنا الذي من أجله اغتصبت حق التصويت والترشح، يرجى الاعتذار عن جعل الكردية لغة غير معروفة مرة أخرى وترك هذه الأمة في منتصف الطريق وجعل القضية الكردية قضية مرة أخرى، اقبل سياساتك الخاطئة».

وشدد على أن إردوغان ينتهك الدستور باستمرار، وأن الشعب التركي يزداد فقرا يوما بعد يوم، والأموال تتحول إلى طوابع بريدية، مشيرا إلى أن الشعب يدخل في طوابير الخبز التي لا معنى لها، ويجمع الخضار والفواكه من القمامة، يزداد فقرا باستمرار. هناك استقرار في الفقر.

وتابع «أقال الرئيس إردوغان محافظ البنك المركزي منذ عشرة أيام بتوقيع واحد. وانسحبت تركيا من اتفاقية إسطنبول بتوقيع واحد. ماذا حدث؟ ذلك اليوم كان سعر الدولار 7.20 عندما اتخذ هذا القرار؟ أصبح السعر 8.10، 8.15، هل يمكنك تخيل تكلفة هذا على الأمة؟».

على صعيد متصل، قضت محكمة تركية بالسجن على ممثلة تركية بدعوى إهانة الرئيس إردوغان في مؤشر جديد على زيادة عدد منتقدي الرئيس التركي الذين تعرضوا للتحقيق أو المحاكمة.

وحكمت محكمة الجنائيات الابتدائية في إسطنبول، بالسجن 11 شهرا و20 يوما على الممثلة التركية (نيلوفر أيدان) بسبب دعوى قضائية بتهمة إهانة الرئيس.

وقال محامي إردوغان، جوك هان أرسلان أوغلو خلال جلسة المحاكمة «نريد معاقبة المتهمة»، بينما طالب محامي المتهمة بتبرئة المتهمة، مدعيا أن منشورات موكلته كانت انتقادا سياسيا.

وفي لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في الأناضول بإسطنبول، قال «إن نيلوفر أيدان ارتكبت جريمة إهانة الرئيس في منشوراتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في 2016 و2017 و2018».

وطالبت لائحة الاتهام بالحكم على المشتبه بها بالسجن من مدة سنة و5 أشهر إلى 8 سنوات وشهرين بتهمة «إهانة الرئيس بطريقة متسلسلة».