الوداد يفشل في العودة بالنقاط الثلاث من جنوب إفريقيا

جدة - عبدالحي حسين - فشل الوداد الرياضي لكرة القدم، في العودة بالنقاط الثلاث من جنوب إفريقيا، بعد خسارته أمام كايزر شيفز بهدف نظيف اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما بملعب سوكر سيتي بجوهانسبرغ، لحساب خامس جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وسيطر فريق كايزر شيفز على أطوار الجولة الأولى، حيث كاد أن يفتتح التهديف في أكثر من مناسبة، لولا يقضة مدافعي الوداد وحارسه، اللذان كانا صدا منيعا لكل محاولات الخصم، فيما اعتمد رفقاء أووك على الهجمات المرتدة، دون تشكيل الخطورة التي بإمكانها إزعاج كايزر.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضغط الوداد على دفاع كايزر شيفز، ما جعل الحارس يخطئ بعدما لمس الكرة بيده خارج مربع العمليات، طرد على إثرها بالبطاقة الحمراء، ليحصل الفريق الأحمر على ضربة خطأ، كاد أن يترجمها المودن لهدف، لولا القائم الذي ناب على الحارس الاحتياطي، لتينتهي الشطر الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ودخل كايزر شيفز الجولة الثانية بدون مقدمات، حيث تمكن من إحراز الهدف الأول عند الدقيقة 48، عن طريق اللاعب برنارد باركر، بعد خطأ فادح من المدافع فرحان في إبعاد الكرة، ليحاول بعدها الوداد تعديل النتيجة في أكثر من مناسبة، إلا أن غياب النجاعة الهجومية آل دون الوصول للمبتغى.

وكاد اللاعب بدر كادارين من تعديل النتيجة عند الدقيقة 69، من تسديدة قوية من خارج مربع العمليات، لولا التدخل الجيد من حارس كايزر الذي نجح في إبعاد الكرة بصعوبة، سبع دقائق بعد ذلك ضيع أيت علال هدفا محققا، بعدما انفرد بالحارس، إلا أن رأسيته ذهبت بعيدا عن المرمى، باقي أطوار المباراة لم تشهد أي جديد رغم المحاولات السانحة للتهديف التي أتيحت للفريقين، لينتهي اللقاء بفوز كايزر شيفز بهدف نظيف على الوداد.

وظل الوداد في صدارة مجموعته بعشر نقاط رغم الخسارة فيما رفع كايزر رصيده لثماني نقاط في المركز الثاني مناصفة مع حوريا كوناكري الفائر على بيترو أتلتيكو مع أفضلية للفريق الغيني.