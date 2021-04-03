أولمبيك الدشيرة يحافظ على صدارته ووداد فاس يرتقي للمركز الثاني

جدة - عبدالحي حسين - استكملت اليوم السبت، مباريات الجولة 16 من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، بإجراء ثلاث مباريات، إذ واجه أولمبيك الدشيرة نظيره أولمبيك خريبك، فيما رحل النادي القنيطري لمقابلة رجاء بني ملال، بينما استقبل الوداد الفاسي نظيره شباب بنجرير.

وجرت المباريات في التوقيت نفسه، بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث تمكن أولمبيك الدشيرة من تحقيق الفوز على نظيره الخريبكي بهدف نظيف من توقيع اللاعب حمزة التومي، ليتمكن الدشيرة من المحافظة على صدارته للترتيب العام برصيد 30 نقطة.

وواصل أولمبيك الدشيرة تصدره للترتيب بـ30 نقطة، فيما تجمد رصيد أولمبيك خريبكة عند النقطة 27 في الرتبة الرابعة.

وفي مباراة أخرى، فاز رجاء بني ملال على نظيره النادي القنيطري بهدف نظيف، ليتمكن من فك الشراكة معه من حيث عدد النقاط.

وتجمد رصيد النادي القنيطري عند النقطة 17 في الرتبة 12، فيما رفع رجاء بني ملال رصيده ل20 نقطة في المركز العاشر.

واختتمت مباريات، اليوم، بلقاء الوداد الفاسي، وشباب بنجرير، حيث حقق الأول الفوز على الثاني بهدفين نظيفين، تمكن على إثره من الارتقاء للمركز الثاني ب28 نقطة مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة السطاد المغربي.