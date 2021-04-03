ندوة صحفية للناخب الوطني خاليلوزيتش يوم الخميس المقبل

جدة - عبدالحي حسين -

يعقد الناخب الوطني المغربي، وحيد خاليلوزيتش ندوة صحفية مع الإعلام الوطني عقب نهاية التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021، وتأهل المنتخب الوطني المغربي للمرة 18 في تاريخه.

وستقام الندوة الصحفية يوم الخميس 08 أبريل2021 بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

جدير بالذكر، أن مسؤول للتواصل داخل الجامعة، كان قد قال في تصريحات إعلامية، بعدما تعالت الأصوات بإقالة خاليلوزيتش، إن الجهاز الكروي الوطني لم يناقش فرضية الانفصال عن مدرب “الأسود”، كما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا في الآن ذاته أن خاليلوزيتش في لقاءات منتظمة مع لقجع، داخل مقر النخبة الوطنية في “المعمورة”، حيث كان آخرها، بعد نهاية مواجهة منتخب بوروندي، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات.