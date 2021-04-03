حصيلة أولية.. 6 قتلى في تفجير انتحاري بمطعم صومالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فجر انتحاري يحمل حزاما ناسفا، مساء السبت، مطعمًا شعبيا في مديرية شنغاني بالعاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وبحسب إذاعة مقديشو الرسمية، خلف التفجير الانتحاري قتلى وجرحى من المدنيين، كما قال الناطق باسم الشرطة الصومالية في بيان مقتضب إن الهجوم الإرهابي أسفر عن 6 قتلى و4 جرحى، في تقدير أولي.



وسمع دوي الانفجار في جميع أنحاء أحياء مقديشو، ووصلت القوات الأمنية موقع الهجوم، وفرضت طوقا أمنيا للبحث عن ملابسات.

ويقع المطعم قرب مقار حكومية من بينها مركز للشرطة ومبنى وزارة الرياضة والشباب الصومالية، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة دائما ما تنفذ مثل هذه الهجمات.