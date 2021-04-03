مقتل 76 إرهابيا من حركة الشباب بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 76 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية بينهم قيادات، السبت، أثناء صد لهجوم شنته الحركة على قاعدتين عسكريين للجيش الصومالي جنوبي البلاد .

وقال قائد القوات البرية الصومالية، الجنرال محمد تهليل بيحي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "قتل ما لا يقل عن 76 مسلحا بينما تم أسر 10 آخرين أثناء إحباط هجوم عناصر الشباب على قواعد الجيش".

وأضاف: "سيواصل الجيش مقارعة عناصر الحركة وإحباط هجماتم المفاجئة، والقوات في أهبة الإستعداد لإحباط الحملة العدوانية المشينة التي دشنتها الجماعة صباح اليوم".

وشنت حركة الشباب هجوما مزدوجا بدأ بسيارات مفخخة أعقبها إطلاق نار واشتباكات عنيفة في بلدتي "بريري" و "أوديغلي" في محافظة شبيلى السفلى، لكن الجيش نجح في إحباطه وقتل العشرات من المسلحين، بالإضافة إلى مصادرة عتادهم العسكري بحسب قائد القوات البرية.

وفق إعلام محلي، شنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم السبت، نحو 7 هجمات أسفرت عن مواجهات عنيفة بين المسلحين والقوات الحكومية في محافظتي شبيلى السفلى (جنوب) وغلغدود (وسط).