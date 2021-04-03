شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإجراء تحقيق حول مزاعم اغتصاب في النيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (نيامي - رويترز)

طالبت مفوضية حقوق الإنسان في النيجر السبت، بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم اغتصاب نفذها جنود تشاديين منتشرين في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا للمساعدة في محاربة متمردين، بما في ذلك اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً.

وكشفت تقارير توصلت إليها المفوضية، نشرت الجمعة، واستندت إلى شهادات وفحوص طبية جرت بين يومي 31 مارس/ آذار والأول من إبريل / نيسان الماضي، إلى تعرض امرأتين أخريين للاغتصاب.

وتعرضت النساء، وبينهن امرأة حبلى، للاغتصاب في حضور أزواجهن الذين احتجزهم الجنود تحت تهديد السلاح، بحسب تقرير المفوضية.

وذكر التقرير: «أن ضحايا اغتصاب أخريات رفضن الإدلاء بشهاداتهن خوفاً من وصمهن بالعار»، مضيفاً أن المفوضية تحدثت مع خمس سيدات تعرضن لمحاولة اغتصاب، بعد تمكّنهن من الفرار، عندما دخل رجال مسلحون منازلهن.