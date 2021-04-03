شكرا لقرائتكم خبر عن حزب ميركل و«الخضر» يجددان تحالفاً محلياً غير مألوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت - أ ف ب

جدد «الخضر» والمحافظون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، تحالفهما في ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا، في ائتلاف غير مألوف، على المستوى الاتحادي، لكنه يشكّل نموذجاً لمرحلة ما بعد انتخابات البرلمان المقررة الخريف.

وحدد الحزبان خريطة طريق لحكومة محلية يقودها وينفريد كريتشمان، وهو أيضاً وزير البيئة الفائز الأكبر في الانتخابات المحلية في منتصف مارس/آذار الماضي.

وقال كريتشمان (72 عاماً) في مؤتمر صحفي: «اتفقنا على نقاط أساسية مهمة لحكومة جديدة خاصة على صعيد برنامج حماية البيئة الطموح».

وأشار المسؤول الذي يرأس ولاية بادن-فورتمبرج، منذ عام 2011، وهي الوحيدة التي يقودها «الخضر»، إلى أنه يتوجب الآن إجراء مفاوضات رسمية في شتوتجارت لدراسة البرنامج الجديد للتحالف.

ووعد كريتشمان بأن الائتلاف الجديد لن يكون مجرد تمديد للحكومة الحالية. ويعزو مراقبون إنجاز التحالف إلى أسلوب كريتشمان وبراجماتيته، وهو كان بين 2011 و2016 قاد تحالفاً بين «الخضر» والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وحظي الاتحاد الديمقراطي المسيحي في بادن-فورتمبرج على نسبة 24% في الانتخابات الأخيرة، في أسوأ نتيجة في المقاطعة في تاريخه.

وارتأى القادة المحليون ل«الخضر»، الخميس، الاستمرار في التحالف، كما يرغب الوزير-الرئيس بدلاً من تحالف ثلاثي يجمعهم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين.

وعلى الرغم من أن التحالف الذي تشكّل بداية عام 2016 غير مألوف على مستوى البلاد، فإن هذه المقاطعة، صارت تمثّل مختبراً لتحالف فيدرالي محتمل بين المجموعتين اللتين تتصدران حالياً نوايا التصويت للانتخابات التشريعية.