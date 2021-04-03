شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مبنى في بانكوك يودي بحياة خمسة أشخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك: «أ ف ب»

لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء انهيار مبنى سكني في العاصمة التايلاندية بانكوك، وفق ما أفادت به، السبت، أجهزة إنقاذ.

وانهار المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق في حي فخم في بانكوك، بعدما اجتاحته النيران قرابة الساعة السادسة صباحاً، وتم إخمادها بعد ساعة. وبينما كان عمال الإنقاذ والإطفاء يبحثون عن ناجين، تداعى المبنى، ما أدى إلى مصرع خمسة أشخاص على الأقل، وفق أحد السكان.

وقال رئيس جهاز الإنقاذ في مؤسسة «بوه تيك تانج» جيراتيكورن بانجونكيت: «سبب الانهيار لا يزال مجهولاً. قد يكون الحريق السبب الرئيسي لانهيار الأقسام الداخلية من المبنى السكني».

وشوهدت مقاطع لعمال إطفاء يعملون في محيط المبنى يحاولون إخماد الحريق، ويبدو أحد السكان عالقاً في الطابق الثاني.

وقال حاكم بانكوك أسوين كوانموانج، إنه ليس هناك أي «ممر آمن» لانتشال الجثث والبحث عن عالقين تحت الأنقاض.

وأضاف: «سيتعين علينا أن نحفر تدريجياً، وأن نستخدم تجهيزات صغيرة الحجم، بما أن التجهيزات الكبيرة الحجم يمكن أن تتسبب بمزيد من الانهيارات». وأوضح أن فريق الأدلة الجنائية يحقق في أسباب اندلاع الحريق.

ونادراً ما تشهد بانكوك الملأى بأبراج التسوق والمباني السكنية الشاهقة، حوادث انهيار مبان.