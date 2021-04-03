شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تكذب «بوكو حرام» بشأن إسقاط مقاتلتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاجوس - أ ف ب

نفى الجيش النيجيري، السبت، أن تكون طائرة مقاتلة مفقودة منذ عدة أيام، أسقُطت على أيدي جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.

وقالت القوات الجوية، في بيان: «من الواضح أن جماعة بوكو حرام، بطريقتها المميزة في اتباع الدعاية الكاذبة، تسعى إلى أن تنسب لنفسها ما هو مجرد حادث».

وأوضحت أن التحقيق ما زال جارياً في ملابسات تحطم الطائرة، فيما ما زال مصير الطاقم المؤلف من عسكريين غير معروف.

وكانت الطائرة الهجومية الخفيفة من طراز «الفا-جت» تنفذ مهمة دعم لقوات تحارب المتمردين في شمال شرقي ولاية بورنو عندما فقدت اتصالها بالرادار الأربعاء الماضي.

وعرضت «بوكو حرام» في فيديو نشرته الجمعة، حطام طائرة مرسوم عليه العلم النيجيري ووسم «ناف 475».

وسبق وأعلنت الجماعة الإرهابية في عام 2014، إسقاط طائرة عسكرية نيجيرية وقتل قائدها. وقتل نحو 36 ألف شخص في المنطقة، ونزح نحو مليونين منذ بدأ تمرد الجماعة في عام 2009.