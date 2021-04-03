شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 77 إرهابيا بهجومين على قاعدتين للجيش الصومالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجم مقاتلون من حركة «الشباب» الإرهابية قاعدتين عسكريتين رئيسيتين للجيش الصومالي، وفجّروا سيارات مفخخة فيهما قبل الانخراط في تبادل إطلاق نار كثيف مع الجنود، أسفر عن مصرع 77 من عناصر الحركة الإرهابية و9 من أفراد الجيش.

وصرح الجنرال محمد تهليل، أحد قادة الجيش الصومالي لوكالة «أسوشييتد برس» السبت، «فقدنا تسعة من جنودنا وأصيب 11 آخرون من جانبنا». وأضاف: «قتلنا 60 من عناصر حركة الشباب في موقع و17 آخرين بالقرب من القاعدة الأخرى».

واستهدف الهجومان في منطقة شابيلي السفلى الجنوبية قاعدتين للجيش في بلدتي أوديغلي وباريري اللتين تبعدان 30 كيلومتراً عن بعضهما. وتعد القاعدتان مركزين متقدمين في القتال ضد الحركة المتطرفة.

وقال قائد الجيش الصومالي الجنرال اودوا يوسف راغي «حاول المعتدون الهجوم؛ لكن بفضل جنودنا الشجعان الذين كانوا على دراية بحيلهم، تم دحر المهاجمين وتناثرت أجساد جرحاهم وقتلاهم في المكان».

وأضاف: «قوات الجيش لا تزال تلاحق بقية المهاجمين، وقد أحكم الجيش الصومالي السيطرة على الموقعين المتنازع عليهما».

وأفاد شهود في أوديغلي التي تضم القاعدة العسكرية الأكبر إن الجنود الصوماليين صدوا المهاجمين بعد نحو ساعة من القتال العنيف.

وقال محمد علي أحد سكان المنطقة عبر الهاتف «استخدم مقاتلو الشباب مركبة محملة بالمتفجرات لشن الهجوم، لكنهم فشلوا في الدخول إلى المعسكر بعد نحو ساعة من تبادل إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة مع القوات الصومالية».

وأضاف شاهدت جثثاً عدة لمقاتلي الشباب قرب المخيم؛ حيث وقع القتال، واستعرض الجنود الصوماليون هذه الجثث في مواكب بعد المعركة.

وفي باريري تم تفجر سيارة مفخخة أيضاً قبل أن يقتحم مقاتلون مدججون بالأسلحة القاعدة.

وقال عبد الرحيم مالين أحد سكان المنطقة «سمعنا انفجاراً قوياً ناتجاً عن هجوم انتحاري بسيارة على مدخل القاعدة، تبعه تبادل كثيف لإطلاق النار».

وأضاف: «بعد دقائق قليلة تمكن المقاتلون من دخول القاعدة وإحراق بعض الإمدادات العسكرية للجيش الصومالي».

وأعلنت حركة «الشباب» المتشددة والموالية لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن الهجومين في بيان نشرته على موقع إلكتروني مؤيد لها.

وقالت الحركة: إنها تمكنت من قتل العشرات والاستيلاء على سيارات عسكرية ومعدات، لكن يصعب التحقق في الأغلب من هجمات الحركة في الأماكن النائية وخاصة عندما تكون ضد الجيش. ( وكالات)