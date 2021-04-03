شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: لاعبو الجزيرة شعروا بإرهاق كبير بغرفة الملابس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

اعتبر الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن الاندفاع البدني التي لعب به «فخر أبوظبي» كان النقطة الايجابية الأكبر في فوز الفريق على الوصل 3-2 في إطار الجولة 23 من دوري الخليج العربي السبت على ملعب استاد محمد بن زايد.

وقال: «أنا سعيد بمردود لاعبي الجزيرة الذين لعبوا بروح قتالية والدليل على ذلك أنهم الآن يشعرون بإرهاق كبير جداً بعد المباراة في غرفة الملابس»

وأضاف: فريقنا سجل فوزاً مهماً جداً أمام الوصل الذي تطور بشكل لافت في الفترة الأخيرة سجلنا أهدافاً رائعة، وأنا سعيد من أجل مبخوت الذي واصل التسجيل محلياً بعد التألق التهديفي مع المنتخب وكذلك للمدافع ميلوس الذي تدرب كثيراً لتنفيذ الركلات الحرة.

وذكر كايزر أن فريقه سيحاول التحضير جيداً في فترة التوقف الطويلة بالعمل الجاد والاستعداد للمباريات المتبقية.

ويذكر أن الجزيرة تبقى له 3 مواجهات ستكون حاسمة أمام كل من عجمان والعين وخورفكان على التوالي.