شكرا لقرائتكم خبر عن حملات ميدانية لتقديم اللقاحات المجانية بواجهة المجاز في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وجامعة الشارقة، ومركز الشارقة للتطوع، حملات ميدانية ومواقع لتقديم خدمات تطعيم المواطنين والمقيمين بالإمارة ضد فيروس «كورونا»، دون حجز مسبق.

وتأتي تلك الحملات ضمن أهداف الدولة وجهودها الرامية إلى القضاء على الجائحة، برفع أعداد متلقي اللقاحات، حيث استمرت الحملة التي نظمت أخيراً بواجهة المجاز المائية، على مدار 3 أيام، 1 إلى 3 إبريل، من 5 مساءً وحتى 10 مساءَ، حيث شهد وجود الحافلة المتنقلة التابعة لجامعة الشارقة، وعدد من الكوادر الطبية المؤهلة لتقديم خدمات اللقاح لأفراد المجتمع، وعدد من المتطوعين الذين أسهموا بشكل فعال في تنظيم عملية تسجيل المتقدمين وخروج الحملة بالشكل المرجو منها.

وقال ناصر آل علي، مدير الإدارة العامة بالهيئة العربية للمسرح، متطوع ومسؤول المتطوعين في مراكز اللقاح «لم تكتف إمارات العطاء بأبنائها بل دائما ما تغيث معظم الدول بإمداداتها، وهنا أغاثت الإمارات الكثير من الدول باللقاح، ولم تكتف بإعطاء اللقاح بالمراكز الصحية والأماكن المخصصة لها، بل وخصصت حملات ميدانية في مواقعها العامة لتوفره لفئات المجتمع كافة في الأماكن الخارجية، بالتعاون مع جميع الجهات المختصة من جهات صحية وشرطية ومتطوعين و الحافلة المتنقلة لجامعة الشارقة».

ولاقت حملة التطعيم الميدانية في واجهة المجاز، استحسان الجماهير والمراجعين، كونها سهلت على ممن يصعب عليه الوصول إلى مراكز خدمات توفير اللقاحات في الإمارة، وتحديداً خلال أيام العمل الرسمية، التوجه خلال عطلة نهاية الأسبوع والاستفادة من الحصول على التطعيم وجميع أفراد أسرهم دفعة واحدة، وهو ما هدفت إليه الحملة في المقام الأول بالوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع لضمان تغطية الإمارة على أوسع نطاق.