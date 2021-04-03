شكرا لقرائتكم خبر عن هيلمان يلوم الحكم عادل النقبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

عبر البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل عن حزنه بسبب الخسارة 2-3 أمام الجزيرة، ضمن المرحلة 23 من دوري الخليج العربي، مبيناً أن النتيجة لم تكن عادلة؛ لأن فريقه كان الأفضل في أوقات كثيرة خلال عمر اللقاء. وقال إنه فخور جداً بلاعبي فريقه؛ لأنهم قدموا مباراة رائعة جداً.

واعتبر المدرب البرازيلي أن الفريق الأصفر كان يستحق الفوز أو على أسوأ تقدير الخروج متعادلاً أمام مضيفه على ملعب محمد بن زايد.

وألقى مدرب الوصل اللوم على الحكم عادل النقبي في تسببه في استقبال الهدف الثالث الذي جاء من ركلة حرة مباشرة، معتبراً أن الحكم أبعد الحائط البشري أكثر من المسافة القانونية.

وقال إنه سيعمل على تصحيح أخطاء الفريق في التحضيرات المقبلة للظهور بشكل أفضل في المباريات القليلة المتبقية من دوري الخليج العربي.