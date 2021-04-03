شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي إلى ربع النهائي بتعادل قاتل مع المريخ السوداني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل نادي الأهلي المصري، حامل اللقب إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بتعادله في الوقت القاتل مع مضيفه المريخ السوداني 2-2 السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى.

وعلى ملعب الجوهرة الزرقاء تقدم المريخ عن طريق رمضان عجب (26)، وأضاف سيف الدين تيري الهدف الثاني (36)، فيما قلص المغربي بدر بنون الفارق (81 من ركلة جزاء)، قبل أن يعادل ياسر إبراهيم النتيجة (90+4).

وبتلك النتيجة احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما تصدر سيمبا التنزاني المجموعة برصيد 13 نقطة عقب فوزه السبت، أيضاً على ضيفه فيتا كلوب الكونجولي 4-1، وظل فيتا ثالثاً بأربع نقاط، وتذيل المريخ المجموعة بنقطتين.

وأهدر محمد شريف، فرصة التقدم للأهلي بعدما تلقى تمريرة مروان محسن، لكن تسديدته علت عارضة مرمى الحارس محمّد المصطفى (16).

وفي الدقيقة (26) ومن ركلة حرة غير مباشرة، أرسل صلاح نمر كرة طولية خلف دفاع الأهلي، حولها رمضان عجب رأسية في الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد الشناوي محرزاً هدف التقدم لفريقه.

ومن هجمة مرتدة، تلقى سيف الدين تيري تمريرة خلف دفاع الأهلي، فانفرد وسدد إلى يمين الشناوي محرزاً الهدف الثاني (36).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمريخ (45) إثر تعرض تيري للعرقلة من بنون، فأهدرها عجب.

وأهدر شريف فرصة تقليص النتيجة (47) بعدما استغل خطأ صلاح نمر وانفرد، لكنه سدد في جسد الحارس. وكاد عجب يضيف الثالث (57)، بعدما استخلص الكرة من ياسر إبراهيم، لكن تسديدته أبعدها الشناوي وشتتها الدفاع، قبل أن يهدر النيجيري توني إيدجو فرصة هدف مؤكد (66) حينما انفرد بالمرمى وسدد الكرة بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 79، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي إثر عرقلة البديل طاهر محمد طاهر، فانبري لها بنون وسددها إلى يمين المصطفى محرزاً هدف الأهلي الأول (81). وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، عادل ياسر إبراهيم النتيجة برأسية إلى يمين المصطفى (90+4).