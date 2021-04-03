التحالف العربي يحبط هجوماً للحوثيين في البحر الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عن إحباطه هجوماً وشيكاً بواسطة زورق ملغم لمليشيات الحوثي الإنقلابية والمدعومة من إيران في البحر الأحمر.

وقال التحالف العربي، في بيان نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اليوم السبت، إنه دمر زورقاً مفخخاً مسيّراً عن بعد تابعا لمليشيا الحوثي في ميناء الصليف غربي اليمن.

وشدد التحالف على أن الحوثيين "يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، متهماً المليشيات الإنقلابية باستغلال "اتفاق ستوكهولم" المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أواخر عام 2018 كـ"مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة".