إثيوبيا تكشف عن موعد إنتاج الطاقة من سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت إثيوبيا ، اليوم السبت، عن موعد بدء انتاج الطاقة من سد النهضة.

وقال وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، اليوم السبت، إن بلاده تبذل جهوداً لبدء إنتاج الطاقة من سد النهضة في أغسطس المقبل، بعد "نجاح" عملية الملء الثاني التي يجري الاستعداد لها.

وفي وقت سابق، أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، مشروع استخدام تقنية تلقيح الغيوم لاستدرار الأمطار.

وقال آبي أحمد، في كلمته بمناسبة إطلاق المشروع رسمياً، إنه لا يمكن لبلاده بناء مزيد من السدود دون استخدام تقنية تلقيح الغيوم أو ما يعرف بـ"البذر السحابي".

ويأتي تصريح وزير المياه الإثيوبي، فيما يعود أطراف أزمة سد النهضة مجدداً إلى طاولة التفاوض عبر جولة جديدة تستضيفها الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الإفريقي، في الوقت الحالي.

وستنطلق الاجتماعات في مرحلتها الأولى، اليوم السبت، بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا، على مستوى اللجان الفنية.

وتبدأ المباحثات على مستوى وزراء الخارجية والري للبلدان الثلاث، غداً الأحد.

كانت وزارة الخارجية قد استبقت الاجتماعات بالتأكيد على حرصها على التوصل لاتفاق قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.