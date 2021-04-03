الجيش اليمني: مقتل 30 حوثيًا في معارك بمحافظة الضالع

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 30 عنصرًا من الحوثيين في معارك بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان إن رجال الجيش الوطني شنوا هجومًا استباقيًا على مواقع ميليشيا الحوثي شمال وغرب جبهة مريس، مؤكدًا مقتل أكثر من 30 حوثيًا وجرح آخرين.

وأضاف المركز بأن الهجوم أسفر عن خسائر مادية في صفوف ميليشيا الحوثي، فيما استعاد رجال الجيش أسلحة وذخائر متنوعة.

ولم يصدر الحوثيون تعليقا حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتشهد أجزاء من محافظة الضالع التي يتقاسمها الطرفان، معارك متقطعة منذ أكثر من ست سنوات، مخلفة خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين، إلى جانب مدنيين.