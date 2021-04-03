بدلا من المتحف الكبير.. وزير الآثار يكشف سبب اختيار متحف الحضارة لعرض المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، سبب اختيار المتحف القومي للحضارة لعرض المومياوات الملكية بدلا من نقلها إلى المتحف المصري الكبير.

وقال العناني، خلال افتتاح متحف الحضارة استعدادا لاستقبال المومياوات الملكية، السبت: لما فكر القيادات في الثقافة سابقا فكروا في إنشاء متحف كبير عند الهرم بطله توت عنخ آمون ومتحف الحضارة بطله المومياوات الملكية.

وتابع: بدأت فكرة المتحف عام 1983 عندما تم توقيع مذكرة مع اليونسكو ثم وضع حجر الأساس عام 2002 وتوقف العمل عام 2011 وتم افتتاح قاعة العرض المؤقت فبراير 2017.