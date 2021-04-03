السيسي يستعرض أهم مقتنيات متحف الحضارة في الفسطاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض وزير السياحة والآثار خالد العناني، أبرز المقتنيات والقطع الأثرية المهمة الموجودة في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية داخل المتحف، وبصحبته رئيس منظمة اليونسكو والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأجرى الرئيس السيسي جولة داخل المتحف، قبل دقائق من انطلاق الموكب الملكي لـ22 مومياء لملوك وملكات مصر، من المتحف المصرى القديم بالتحرير، إلى المتحف القومي للحضارة في مصر القديمة بالفسطاط، حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس الموكب قبل وصول المومياوات لمثواهم الأخير.