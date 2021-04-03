درست في السربون.. من هي "آية الغرياني" التي ظهرت في احتفال موكب المومياوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

خطفت الإعلامية آية الغرياني، الأضواء خلال مشاركتها في تقديم افتتاح موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بمصر القديمة.

الغرياني هي مذيعة مصرية خريجة كلية اللغات التطبيقية من الجامعة الفرنسية، وآخر عام درسته في السربون في فرنسا.

بدأت كمذيعة نشرة المصري اليوم بالقاهرة والناس، وطلبوا مقابلتها، ومرت باختبارات عديدة وحلقات تجريبية، وتم اختيارها كمقدمة نشرة في قناة "DMC" الإخبارية.

آية الغرياني كانت تقدم برنامج "8 الصبح"، وبدأت مشوارها المهني الحقيقي عبر تعاقدها مع شبكة "dmc" فور انطلاقتها الأولى.

تخاطب الغرياني في برنامجها كل أفراد الأسرة، من خلال تغطية الموضوعات والقضايا كافة للوصول إلى مختلف الأذواق، حتى حصل برنامجها على جائزة أفضل برنامج صباحي بتصويت الجمهور.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط بمصر القديمة من أجل استقبال موكب المومياوات الملكية القادم من متحف التحرير.

ويبدأ بعد قليل موكب نقل 22 مومياء ملكية بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات من متحف التحرير إلى متحف الحضارة حيث مقر عرضهم الدائم به.