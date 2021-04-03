تزوجا قبل شهرين.. واختارا "طريق داعش"

اسماعيل عبد الحي -

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، توجيه تهمة "التآمر لتقديم دعم مادّي لمنظمة إرهابية أجنبية" إلى زوجين أميركيين اعتقلا أثناء محاولتهما الصعود على متن سفينة متجهة إلى اليمن، بقصد الانضمام إلى تنظيم داعش.

وقالت الوزارة إن المتهمين هما جيمس (عبدالله) برادلي البالغ من العمر 20 عاماً، المتحدر من ولاية نيويورك (شمال شرق) وزوجته أروى مثنى البالغة 29 عاما، والمتحدّرة من ولاية ألاباما (جنوب شرق).

وأضافت أنهما اعتقلا في ميناء نيوارك بولاية نيو جيرسي (شمال شرق) أثناء صعودهما على الجسر المؤدي إلى سفينة شحن كانت في طريقها إلى اليمن بعد شهرين فقط من إتمام زواجهما.

ووفقاً للوزارة فقد عبر برادلي عن آراء متطرفة عنيفة منذ 2019 على الأقلّ، وفي نقاشات جرت خلال العام الماضي بينه وبين عميل سرّي، مشيرة إلى أنه جاهر مراراً وتكراراً بإيمانه بـ"داعش