التحالف: إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق حوثي مفخخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيات الحوثية بجنوب البحر الأحمر.

إلى ذلك، أكد التحالف تدمير الزورق المفخخ عن بعد يتبع للمليشيات بالصليف.

وشدد على أن تهديد الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية مستمرة، مؤكدا أن تلك المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، وذلك بحسب “العربية”.