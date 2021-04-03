النيابة العامة تأمر بتشريح جثة شخص لتحديد سبب وفاته في تازة

جدة - عبدالحي حسين - أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تازة، اليوم السبت، بإجراء تشريح على جثة شخص وضع حدا لحياته، بعد تناوله مادة ضارة في الشارع العام، لتحديد سبب الوفاة، كما تكلفت الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي في الحاث.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تازة، في بيان تلقى “اليوم 24” نسخة منه، اليوم، أنه أمر بإجراء التشريح “على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وكذا بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حول شخص وضع حدا لحياته بسبب تناوله مادة ضارة في الشارع العام”.

وأكد البيان نفسه أنه من أجل “استجلاء حقيقة الحدث، وخلفياته، فإن النيابة العامة أمرت بـ”إجراء تشريح على جثة الهالك لتحديد سبب الوفاة، وفي السياق نفسه كلفت مصلحة الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي معمق، لكشف ظروف، وملابسات الحدث، وأسبابه، وتحديد المسؤوليات لترتيب الآثار القانونية في ضوئها”.