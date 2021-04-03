بنشريفة يعلن عن تشكيلة الوداد أمام كايزر شيفز

جدة - عبدالحي حسين - أعلن محمد بنشريفة، مساعد مدرب الوداد، الذي أوكلت إليه مهمة قيادة مباراة، اليوم السبت، التشكيلة الرسمية، التي ستلعب مباراة كايزر شيفز الجنوب الإفريقي، بعد ساعة من الآن، في ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرغ، برسم خامس جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالآتي:

حراسة المرمى: عيسى السيودي.

الدفاع: أمين فرحان، وإبراهيما كومارا، ومحمد رحيم، وبدر كادارين.

الوسط: سفيان المودن، وأنس سرخات، وبابا توندي.

الهجوم: بديع أووك، وحمزة بنعلال، وزهير مترجي.

وجدير بالذكر أن الوداد ضمن تأهله إلى الدور الموالي بعد تصدره المجموعة بعشر نقاط، متقدما على خوريا كوناكري الغيني، وكايزر شيفز الجنوب الإفريقي، بخمس نقاط، فيما يتذيل بيترو أتليتيكو الترتيب بنقطة واحدة.