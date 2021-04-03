شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 30.6 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الولايات المتحدة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 2ر0 % حتى الساعة 0716 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم السبت، مقارنة بنفس التوقيت أمس الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 6ر30 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت زيادة الحالات على مستوى البلاد مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية، البالغ 2ر0 % الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكثر حالات الإصابة المؤكدة بعدد وصل إلى 68ر3 مليون إصابة، حيث لم يطرأ سوى تغير طفيف بنسبة 1ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس الجمعة.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة في عدد الإصابات بنسبة 2ر1 % مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل إلى 19 ألفا 755 إصابة.

وكانت ولاية كالفورنيا صاحبة أعلى عدد من الوفيات جراء الإصابة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث تم تسجيل 203 حالات وفاة.