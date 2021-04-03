شكرا لقرائتكم خبر عن "الإرياني": الميليشيا رحّلت مهاجرين أفارقة قسرا بعد قتل العشرات حرقا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة اليمنية عمليات الترحيل القسري التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق مئات المهاجرين الأفارقة بينهم نساء وأطفال كانوا قد نظموا اعتصاما أمام مفوضية اللاجئين في العاصمة المختطفة صنعاء للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل العشرات من رفاقهم حرقا على يد الميليشيا في أحد مراكز الاحتجاز.

وأضاف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية اعتدت بشكل همجي على المشاركين في الاعتصام المطالب بمحاسبة المتورطين في محرقة المهاجرين الأفارقة، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بكسور، واعتقلتهم ورحلتهم قسريا بشكل جماعي على متن دينات ورمت بهم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين بإدانة هذه الممارسات باعتبارها جرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وتعكس مدى استهتار ميليشيا الحوثي الإرهابية بقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين.