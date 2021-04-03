أربعة قتلى بإطلاق نار في ماريلاند الأمريكية

وقُتلت امرأة بعد أن تلقت برصاصة أثناء جلوسها داخل سيارة في منطقة روجرز هايتس، وقد عثرت الشرطة على الضحية وأعلنت وفاتها في مكان الحادث.

وبعد هذا الحادث، قُتل ثلاثة آخرون إثر تلقيهم طلقات نارية داخل سيارة منفصلة تبعد ستة أميال فقط على مكان الحادث الأول.

