الدوري الإنكليزي.. تشيلسي ينهار ويمنى بهزيمة مذلة في عقر داره

وسجل خماسية وست بروميتش، كل من ماثيوس بيريرا (هدفين)، في الدقيقتين 45+2، و45+4، وكالوم روبنسون (هدفين)، في الدقيقتين 63، و90+1، ومبايي دياجني، في الدقيقة 68، فيما أحرز ثنائية "البلوز"، كريستيان بوليسيتش، ومايسون مونت، في الدقيقتين 27، و71.وشهدت المباراة طرد مدافع تشيلسي، البرازيلي تياغو سيلفا، في الدقيقة 27.

وهذه أول خسارة لتشيلسي في عهد مدربه الجديد، الألماني توماس توخيل.

وبات تشيلسي مهددا بفقدان المركز الرابع، المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تجمد رصيده عند 51 نقطة، بفارق نقطتين أمام وست هام يونايتد الخامس، فيما رفع وست بروميتش رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الـ19 قبل الأخير.

