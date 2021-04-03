عون: متفائل بتشكيل الحكومة بعد عودة الحريري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس اللبناني ميشال عون أن العقد تتوالد في مسار تأليف الحكومة راميا الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وقال عون: "ننتظر عودته من الخارج للخروج من النفق الأسود".

جاءت تصريحات عون بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي للمعايدة بغيد الفصح المبارك، معربا عن أمنياته "للبطريرك الراعي وللشعب اللبناني فصحاً مجيداً على أمل الخروج من النفق الأسود الذي يمر به لبنان".

وأضاف: "نتمنى أن يكون العام المقبل أفضل بجهود المسؤولين والشعب اللبناني لان لا مسؤولين بلا شعب والسلطة الأساسية بيد الشعب".

وفي رد على سؤال حول "متى سنخرج من هذا النفق؟"، أجاب عون: "نخرج من النفق الأسود بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج”.

وعن عقد الحكومة قال الرئيس اللبناني: "العقد تتوالد وعندما نحل عقدة تظهر أخرى ورغم ذلك دائماً متفائل".

وزار عون بكركي لمعايدة الراعي بمناسبة عيد الفصح لعدم قدرته على المشاركة في قداس، يوم غد الأحد، لتقيده بإجراءات الحماية من وباء كورونا.

تأتي مواقف رئيس الجمهورية اثر العرقلة المستمرة بشأن تشكيل الحكومة والسباق على الحصص بين الفرقاء وتبادل الاتهامات بالمسؤولية، لا سيما بينه وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

ويصر الحريري على تشكيل حكومة من 18 وزيرا من غير الحزبيين يطالب عون وصهره النائب جبران باسيل بالثلث المعطل وهو ما يرفضه الحريري.

وتتجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى ما ستؤول إليه مبادرة جديدة طرحها رئيس البرلمان، نبيه بري، والتي تقضي بتشكيل حكومة من 24 وزيرا لا ثلث معطل فيها لأي طرف.

بدوره جدد البطريرك الماروني، بشارة الراعي، اليوم موقفه الداعي لتشكيل حكومة اختصاصيين لا ثلث معطل فيها لأي طرف.