ليبيا تعود للحضن المغاربي.. والمنفي يدعو لتفعيل الاتحاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت ليبيا إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته، مؤكدة أنها ستبذل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، الذي سلّمه رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.



واتحاد المغرب العربي منظمة إقليمية أنشئت رسميا عام 1989، يتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي هي: الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا.

وأنشئ الاتحاد بهدف توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، غير أن المشاكل بين المغرب والجزائر عرقلت مسيرته.

دعوة ليبية

وقال المنفي إن ليبيا ستوجه قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة على مختلف المستويات.





واستعرض اللقاء، الذي حضرته الدكتورة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، العلاقات بين البلدين والتأكيد على أهمية تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعرب المنفي عن شكره للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ وحرصه على دعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة التاريخية لإنجاز استحقاقات ومتطلبات المرحلة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

تطورات الأوضاع

واستعرض المنفي تطورات الوضع في ليبيا وما تلى الجلسة "التاريخية" لمجلس النواب الليبي التي تم فيها منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ليبدأ المجلس الرئاسي والحكومة مهامهما نحو تحقيق استحقاقات المرحلة وأهمها المصالحة الوطنية التي تدعم وحدة واستقرار ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2021 م.





من جانبه، نقل وزير الخارجية الموريتاني تهنئة رئيس بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لاتفاق الليبيين على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وحصولها على ثقة مجلس النواب، مؤكدا على عمق العلاقات القائمة بين البلدين، وحرص بلاده على تعزيز العلاقات والدفع بمختلف أوجه التعاون الثنائي لخير الشعبين.

وشدد على دعم موريتانيا الكامل لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي ودعمها الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في كافة المحافل المشتركة عربيا ومغاربيا وأفريقيا.