شاهد.. بث مباشر لموكب نقل المومياوات الملكية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

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يتم بدء موكب المومياوات الملكية والذي تنقله 400 قناة مصرية وعالمية على الهواء مباشرة الآن مع غروب شمس هذا اليوم ويتم بث هذا الحدث التاريخي الهام لنقل 22 مومياء لعدد 18 ملكًا من الرجال و4 ملكات من السيدات.



وينطلق موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري فى ميدان التحرير، ويدور حول الميدان التحرير ثم يتجه ناحية ميدان سيمون بوليفار ويسير بعدها بمحاذاة الكورنيش حتى يصل إلى مكان متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

موعد نقل موكب المومياوات الملكية يبدأ نقل موكب المومياوات الملكية مع غروب الشمس حوالي الساعة السادسة مساءً ويستمر حوالي 49 دقيقة هي فترة نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلي متحق الحضارة المصرية.

القنوات الناقلة لموكب المومياوات الملكية تعتبر أسهل طريقة تشاهد بها موكب المومياوات الملكية مباشرة من بين 400 قناة ناقلة هي مشاهدة الموكب عبر القناة الأولي المصرية:

تردد القناة الأولى المصرية : 11765

الجودة : SD

معدل الترميز: 27500

وتستطيع أيضًا مشاهدة موكب المومياوات الملكية عبر البث المباشر لقناة وزارة السياحة المصرية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي.. رابط مشاهدة موكب المومياوات الملكية بث مباشر.

ويتم نقل 22 تابوتًا خلال موكب المومياوات الملكية ترجع إلى عصر الأسر من 17 إلي 20 وأبرزهم الملك رمسيس الثاني والملكان سيتي الأول والثاني والملك مرنبتاح والملكة حتشبسوت والملكة أحمس نفرتاري والملكة مريت آمون.

وتطلق المدفعية 21 طلقة فور بدء الموكب مع خروج المومياوات الملكية من المتحف المصري فى التحرير، وتعزف الموسيقي العسكرية والتي ترتدي أزياءًا فرعونية ويقودها المايستور نادر عباسي ويتحرك الموكب فى 22 عربة فرعونية كل منها تحمل ملكًا من الملوك.

ويتقدم الموكب الفنانين حسين فهمي ومنى زكي وسوسن بدر وآسر ياسين، وهم يرتدون أزياءً فرعونية، وتعزف الموسيقى العسكرية، التي ترتدي أزياءً فرعونية، ويقودها المايسترو الكبير نادر عباسي.