بعد أسابيع من تجريده من مقعده بالبرلمان.. تركيا تعتقل معارض كردي بسبب تغريدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أبريل 2021

اعتقلت الشرطة التركية سياسيا بارزا مؤيدا للأكراد، وذلك بعد أسابيع من تجريده من مقعده البرلماني على خلفية إدانته بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرته المحاكم «دعاية إرهابية»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية التي تديرها الدولة.



ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» أن الشرطة اقتادت عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو، المدافع عن حقوق الإنسان والمشرع السابق في حزب الشعوب الديمقراطي، من منزله في أنقرة.

وكان من المتوقع أن يتم نقله إلى السجن ليقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام والتي حكم عليه بها بسبب إعادة نشر مقال في تغريدة على «تويتر» عام 2016 حول دعوة للسلام أصدرها حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأيدت محكمة استئناف حكم الإدانة، قائلة إن جيرجيرلي أوجلو كان «يضفي الشرعية» على حزب العمال الكردستاني من خلال مشاركة الرابط الذي تضمن صورة لمقاتلين مسلحين.

واعتبر تجريده من مقعده البرلماني على نطاق واسع جزءا من حملة الحكومة التركية ضد حزب الشعوب الديمقراطي، والتي شهدت اعتقال قادته السابقين ونوابه وآلاف النشطاء.