شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تحذر طهران: لن نتساهل في محادثات النووي والان مع التفاصيل
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن بلاده ترفض أي خطة تدريجية الخطوات من أجل رفع العقوبات الأمريكية. ولفت إلى أن الموقف النهائي لبلاده ثابت لجهة التمسك برفع جميع العقوبات قبل العودة للاتفاق الموقع في 2015.
وكان ظريف زعم بعد اللقاء الافتراضي بين الدول المشاركة بالاتفاق (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين وروسيا) وإيران، أن الهدف من اجتماع الثلاثاء القادم في فيينا هو «وضع اللمسات الأخيرة بشكل سريع على خطوات رفع العقوبات والإجراءات النووية من أجل إلغاء منسّق لكافة العقوبات»، ليتبع ذلك تراجع بلاده عن الانتهاكات.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايسكان أمس أن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع الشركاء الأوروبيين والروس والصينيين بشأن تحديد القضايا المرتبطة بالعودة للالتزام بالاتفاق النووي. وأضاف في بيان «لا نزال في المراحل الأولى ولا نتوقع انفراجة فورية لأننا أمام مناقشات صعبة لكننا نعتقد أن هذه خطوة مفيدة».