شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر زورقاً حوثياً ملغماً جنوبي البحر الأحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، في إحباط هجوم بحري للميليشيات الحوثية الإرهابية عبر زورق ملغم جنوبي البحر الأحمر.

وتكررت هجمات الحوثيين الإرهابية على مدى الأشهر الماضية، وتهديدهم للملاحة البحرية، في تلك المنطقة المهمة للتجارة العالمية.

ودمرت قوات تحالف دعم الشرعية، منتصف الشهر الماضي، زورقاً حوثياً قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل ميناء الصليف شمال غربي مدينة الحديدة. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أحبطت قوات التحالف هجوماً آخر للحوثيين بمسيرات مفخخة وزورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر.