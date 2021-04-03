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«التحالف» يدمر زورقاً حوثياً ملغماً جنوبي البحر الأحمر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، في إحباط هجوم بحري للميليشيات الحوثية الإرهابية عبر زورق ملغم جنوبي البحر الأحمر.

وتكررت هجمات الحوثيين الإرهابية على مدى الأشهر الماضية، وتهديدهم للملاحة البحرية، في تلك المنطقة المهمة للتجارة العالمية.

ودمرت قوات تحالف دعم الشرعية، منتصف الشهر الماضي، زورقاً حوثياً قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل ميناء الصليف شمال غربي مدينة الحديدة. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أحبطت قوات التحالف هجوماً آخر للحوثيين بمسيرات مفخخة وزورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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