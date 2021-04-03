شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: التقارب مع إيران ممكن بشرط وقف سلوكها العدواني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يستبعد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إمكانیة حدوث تقارب وشراكة بين المملكة إيران لأنھا جزء من المنطقة، بشرط التوقف عن أنشطتھا المزعزعة وسلوكھا العدواني.

ودعا وزير الخارجية السعودي في حوار مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إلى أن تشارك الرياض في أية مفاوضات محتملة بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، مشدداً على أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من الدول الأكثر عرضة للخطر في حال حصول طهران على ترسانة نووية، ولذلك لديها الحق في أداء دور في هذه المشاورات.

وتابع: « لذلك من المنطقي تماماً أن نكون جزءاً من المشاورات والحوار، ونسمع من شركائنا الأوروبيين والأمريكيين أنهم يفهمون ضرورة التعامل مع مخاوف دول المنطقة، ويجب أن يكون لدينا دور في تلك المشاورات والمفاوضات». وأكد الأمير فيصل أن السعودية على تواصل مع الشركاء الدوليين لمناقشة دورها في هذا الأمر وكيفية التعامل مع مباعث القلق الخاصة بها.

وذكّر وزير الخارجية السعودي أن إيران سبق أن أعربت مراراً وتكراراً عن اهتمامها بإطلاق حوار مع جيرانها بشأن الأمن الإقليمي، متسائلا: «ما هي قضية الأمن الإقليمي إن لم تكن المسألة النووية؟». وتابع: «إذا كانت إيران تريد إطلاق حوار معنا فإنه أمر جيد، لكننا نعتقد أنه يجب أن يجري هذا الحوار ضمن المشاورات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج إيران النووي)، وقد يساعد ذلك لاحقاً في تخفيف مخاوفنا إلى حد كبير».

المفاوضات النووية

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن أمل الرياض في أن تعود إيران ضمن هذه المشاورات إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي وتوافق على تهدئة مخاوف المملكة بشأن أوجه القصور في هيكل خطة العمل الشاملة المشتركة، وقضايا الاستقرار الإقليمي، وبرنامج طهران الباليستي وملفات أخرى.

و أضاف المسؤول السعودي: «نريد من إيران وقف أنشطتها التي تتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وسلوكها العدواني. بالطبع إذا كانت على استعداد للقيام بذلك، فإن ذلك سيفتح الأبواب ليس فقط للتقارب، ولكن حتى للشراكة، لكن لا يمكن أن يكون هناك تقارب من دون معالجة هذه التهديدات الخطيرة جدا للاستقرار والأمن الإقليميين من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن، إضافة إلى الأنشطة داخل دول المنطقة (بما في ذلك السعودية) بتزويد الإرهابيين بمعدات صنع القنابل وأشياء من هذا القبيل».

السلام مع إسرائيل

من جانب آخر،عدّد وزير الخارجية السعودي فوائد هائلة للسلام مع إسرائيل، مشيراً إلى وجود صفقة على الطاولة منذ عام 2002 في إشارة إلى مبادرة السلام العربية. وقال «تطبيع وضع إسرائيل داخل المنطقة سيحقق فوائد هائلة للمنطقة ككل وسيكون مفيداً للغاية، اقتصادياً واجتماعياً ومن منظور أمني».

وشدد الوزير السعودي على ضرورة إحراز تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال: «إذا استطعنا إيجاد طريق نحو إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، فأعتقد أنه سيمكننا رؤية منطقة أكثر أماناً بحد كبير وأكثر ازدهاراً، حيث يمكن للجميع المساهمة في ازدهارها بما في ذلك إسرائيل».