شكرا لقرائتكم خبر عن عون: لبنان سيخرج من «النفق الأسود» بعد عودة الحريري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس اللبناني مشيال عون، السبت، أن لبنان سيخرج من النفق الأسود بعد عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من الخارج.

وقال عون خلال زيارة أداها إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، إن العقد تتوالد بشأن تشكيل الحكومة، لكنه أبقى على تفاؤله، متمنياً أن يكون القادم أفضل بجهود المسؤولين والشعب اللبناني.

وفي وقت سابق، دعا عون، إلى تسمية الفاسدين بوضوح كخطوة أولى في محاربة الفساد.

وقال في تغريدة على تويتر، إن «أول خطوة في محاربة الفساد هي تسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح». واعتبر أن تعميم التهمة يصبّ في مصلحة الفاسدين «لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي وتضليل صريح للرأي العام».

وتتحكم مجموعة من الأزمات في الواقع اللبناني على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويُرجع اللبنانيون أسباب تلك الأزمات إلى منظومة الفساد المتحكمة منذ عشرات السنين. وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في أغسطس الماضي، أن منظومة الفساد أكبر من الدولة.