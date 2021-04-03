شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تمدد العزل العام في العاصمة والأقاليم المجاورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا - رويترز

مدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، السبت، العزل العام الصارم في منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة، لمدة لا تقل عن أسبوع، في محاولة لاحتواء قفزة جديدة في إصابات فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم دوتيرتي، هاري روك في بيان، إن القيود تشمل حظر التنقل غير الضروري، والتجمعات وتناول الوجبات في المطاعم. وسجلت الفلبين، وبها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 في جنوب شرقي آسيا، 12576 حالة إصابة جديدة بالفيروس، السبت، ما يزيد الأعباء على نظام الرعاية الصحية.

وتضم منطقة العاصمة رقعة حضرية تشمل 16 مدينة يسكنها 13 مليوناً، على الأقل، وسجلت 40% من إجمالي عدد حالات الإصابة، وهو 784043 حالة، وثلث إجمالي عدد حالات الوفاة وهو 13423 حالة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، بلغ عدد الحالات النشطة رقماً قياسياً بتسجيل 165715حالة، 96% منها معتدلة أو بسيطة. لكن طاقة الاستيعاب في وحدات الرعاية الفائقة في مستشفيات العاصمة بلغت مستوى حرجاً، مع انشغال 80% من الأسرّة، واضطرار مستشفيات لرد المرضى.