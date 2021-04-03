الجيش الصومالي يعلن دحر هجومين لـ«الشباب» الإرهابية

مقديشو - أ ف ب

شنت حركة «الشباب» الإرهابية، السبت، هجمات على قاعدتين عسكريتين رئيسيتين للجيش الصومالي، وفجّرت سيارات مفخخة فيها، قبل الانخراط في تبادل إطلاق نار كثيف مع الجنود، بحسب مصادر عسكرية أكدت دحر المهاجمين.

واستهدف الهجومان في منطقة شابيلي السفلى الجنوبية قاعدتين للجيش في بلدتي أوديجلي، وباريري اللتين تبعدان 30 كيلومتراً عن بعضهما.

وقال قائد الجيش الصومالي الجنرال اودوا راجي: «حاول المعتدون الهجوم، لكن بفضل جنودنا الشجعان الذين كانوا على دراية بحيلهم، تم دحر المهاجمين، وتناثرت أجساد جرحاهم وقتلاهم في المكان».

وأضاف: «قوات الجيش لا تزال تلاحق بقية المهاجمين، وأحكم الجيش الصومالي السيطرة على الموقعين المتنازع عليهما».

وأفاد شهود في أوديجلي التي تضم القاعدة العسكرية، أن الجنود صدوا المهاجمين بعد نحو ساعة من القتال العنيف.

وقال محمد علي أحد سكان المنطقة: «استخدم مقاتلو الشباب مركبة محملة بالمتفجرات؛ لشن الهجوم، لكنهم فشلوا في الدخول إلى المعسكر بعد نحو ساعة من تبادل إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة مع القوات الصومالية».

وأضاف: «شاهدت جثثاً عدة لمقاتلي الشباب قرب المخيم؛ حيث وقع القتال، واستعرض الجنود الصوماليون الجثث في مواكب بعد المعركة».

وفي باريري فجرت سيارة مفخخة أيضاً قبل أن يقتحم مقاتلون مدججون بالأسلحة القاعدة. وقال عبد الرحيم مالين أحد سكان المنطقة: «سمعنا انفجاراً قوياً ناتجاً عن هجوم انتحاري بسيارة على مدخل القاعدة، تبعه تبادل كثيف لإطلاق النار». وتابع: «بعد دقائق قليلة تمكن المقاتلون من دخول القاعدة، وإحراق الإمدادات العسكرية للجيش».

وأعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجومين في بيان لها على موقع إلكتروني. وادعت الحركة قتلها العشرات، والاستيلاء على سيارات ومعدات عسكرية.

وعلى الرغم من إخراجها من مقديشو في عام 2011، فإن حركة «الشباب» لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي التي تستخدمها؛ للتخطيط لهجماتها ضد أهداف عسكرية ومدنية.